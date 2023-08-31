'Цель поражена за 700 км': Зеленский провел совещание и рассказал об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание с военным командованием государства. По ее результатам глава государства сообщил, о достижениях Украины в производстве дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах.

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Об этом главе государства отчитались в Минстратегпроме, написал он в своем Telegram. Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о ситуации на фронте: оборонные и наступательные действия продолжаются, продвижение сил обороны не останавливается.

Также представители Мионобороны отчитались президенту о поступлении оружия и боеприпасов, в частности, и получении большой партии бронированных "медеваков", которые сейчас необходимы на поле боя.

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