Зеленский провел заседание СНБО: решили провести ревизию всех выводов ВВК с начала полномасштабного вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны о деятельности военно-врачебных комиссий. На заседании говорилось об итогах проверки всей системы ВВК по стране.

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Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он также рассказал о принятых на заседании решениях.

По словам главы государства, на заседании СНБО были заслушаны доклады Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, военных, представителей медицинской сферы, уполномоченного по правам человека и генерального прокурора.

"Решения таковы. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями", – сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.

Глава государства добавил, что по результатам проверки будут сделаны выводы по тем лицам, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

"Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении", – сообщил Владимир Зеленский.

Он отметил, что некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, а в некоторых регионах такое расширение тормозится.

"Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК.

"Государство должно поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к ВВК или выводов ВВК", – отметил глава государства.

Также он отметил, что нужно пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможными манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

"Кабинету Министров Украины поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров. Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа, правительство Украины приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК.

С середины осени у Территориальных центров комплектования вырастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГНСУ, МИДа и других учреждений.

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