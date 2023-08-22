Военкоматам дадут доступ ко всем государственным реестрам: Резников анонсировал масштабную цифровизацию ТЦК

С середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИДа и других учреждений.

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Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме. Об этом сообщило издание Интерфакс-Украина.

"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", – заявил Резников.

Он уточнил, что ТЦК смогут автоматически обмениваться информацией от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", – добавил министр.

Стоит отметить, что в Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчины от 18 до 60 лет будут продолжать получать повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот же документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а не желающих воевать граждан привлекать к работе на экономику государства.

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