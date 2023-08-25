В работе украинских ВЛК ввели электронный документооборот: что это значит

В пятницу, 25 августа, Правительство Украины приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВЛК. В настоящее время продолжается модернизация военно-врачебных комиссий.

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Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.

Так, для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих при прохождении ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнения) Кабинет Министров Украины утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего", – пишет Маляр.

Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках военно-врачебной комиссии, включая воинские части, центры комплектования и медицинские учреждения. Такой подход освобождает военнослужащих от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.

Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;

постановления военно-врачебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК;

справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;

выдержки из приказов воинской части.

Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-врачебных комиссий.

Изменения в нормативно правовых актах происходят в рамках работы межправительственной рабочей группы по оптимизации ВЛК, в которую входят представители Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Министерства ветеранов, Вооруженных Сил Украины и общественной организации "Принцип".

Как сообщал OBOZREVATEL, с середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГНСУ, МИДа и других учреждений.

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