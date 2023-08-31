Зеленский встретился с гендиректором компании, производящей артсистемы и легкие танки: о чем удалось договориться. Видео

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании BAE Systems Чарльзом Вудберном, которая занимается производством артиллерийских систем и легких танков. В ходе переговоров удалось договориться о локализации производства оружия в Украине.

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Стоит отметить, что среди продуктов BAE Systems есть 155-мм гаубица M777. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, лучшее оружие сейчас помогает украинским военнослужащим защищать страну от российской агрессии. В то же время глава государства подчеркнул, что развитие собственного производства оружия является топ-приоритетом для Украины.

Зеленский отметил, что упор будет делаться на 155-мм гаубицы M777 и гаубицы L119. Также в ходе переговоров был поднят вопрос о производстве легких танков CV90.

"Я высоко ценю, когда частные компании прибывают в Украину и открывают офисы. Это прекрасный месседж. Это не о бизнесе, это именно о поддержке нашего народа, наших украинцев. Я лично высоко ценю это. Мы, безусловно, очень заинтересованы в том, что вы делаете", – сказал Зеленский.

Вудберн подтвердил, что BAE Systems открывает офис и производство в Украине. Он добавил, что хочет победы Украины в войне, поэтому компания предана поддержке нашей страны.

Среди продукции BAE Systems – истребители Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, танки Challenger 2, гусеничные платформы M113, а также БМП Bradley, САУ Archer.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs. Процесс будет проходить на предприятии, которое будет построено концерном совместно с "Укроборонпромом".

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в министерстве обороны США подтвердили, что в ближайшее время страна присоединится к программе обучения пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. Речь идет об обучении нескольких летчиков.

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