У Пентагона хватит средств для удовлетворения потребностей Украины, – Сингх
Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.
Об этом на брифинге для журналистов заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года. Но, как вы знаете, был запрос на дополнительное финансирование, и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – подчеркнула Сингх.
По ее словам, ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в пределах пакетов, предоставляемых из американских запасов.
"Эти средства в конце фискального года не иссякнут", – добавила Сингх.
Как известно, в начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов в поддержку Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в министерстве обороны США подтвердили, что в ближайшее время страна присоединится к программе обучения пилотов Сил обороны Украины на современных истребителях F-16. Речь идет об обучении нескольких летчиков.
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