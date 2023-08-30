Приоритет – работа по членству в ЕС: Зеленский рассказал о планах украинской власти на сентябрь. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах работы украинских властей на следующий месяц. Одним из приоритетов в сентябре будет вступление нашего государства в Европейский Союз.

Видео дня

В частности, парламенту необходимо принять ряд законопроектов – они уже подготовлены. Об этом Зеленский сказал в среду, 30 августа, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Провел большое совещание с представителями парламента, с чиновниками, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом. Выполнение рекомендаций. Необходимые законопроекты, которые уже подготовленные и которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг", – подчеркнул он.

По словам президента, Украина сейчас активно готовится к новым переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь. В рамках этой подготовки гарант провел совещания с международниками и нашими послами в соответствующих странах.

"Четко видим, с какими лидерами мы должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине", – добавил Зеленский.

Также важной частью работы осенью будет реформа работы военно-врачебных комиссий (ВВК), о которой сегодня говорили на заседании СНБО. Президент подчеркнул, что все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким – чтобы каждый человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать.

Очень важен также вопрос цифровизации работы ВВК, что позволит избегать очередей и блужданий по кабинетам ради того, чтобы найти или подписать нужный документ.

"Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении. Чиновники завершат эту работу по цифровизации. И нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК. Некоторые регионы, например Волынь, на сто процентов обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины", – сказал глава государства.

Военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос, подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по деятельности военно-врачебных комиссий. На заседании говорилось об итогах проверки всей системы ВЛК по стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!