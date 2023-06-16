В Болгарии заявили, что хотят помочь Украине артснарядами

По словам нового министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, Болгария выразила намерение присоединиться к инициативе Европейского Союза по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Это стремление Болгарии является проявлением поддержки и солидарности с Украиной в ее усилиях по обеспечению безопасности и укреплению своих оборонительных возможностей.

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Об этом Тагарев сказал в интервью Politico. Болгария, за исключением нейтральной Ирландии, единственная не присоединилась к совместной закупке боеприпасов для Украины через Европейское оборонное агентство.

"Мы очень четко настроены на присоединение к этой коалиции. Я думаю, что мы сможем предоставить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения еще не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ", – сказал Тагарев.

Министр отметил, что Болгария имеет преимущество в производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов, что является традиционным для страны со времен Советского Союза. Однако, когда речь заходит о более сложной технике, такой как истребители МиГ-29 или танки, ситуация становится сложнее. В Болгарии недостаточно такой техники, и большая часть имеющихся экземпляров устарела.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария дистанцируется от плана совместных закупок ЕС по поставкам боеприпасов Украине. Страна не использует и потому не имеет запасов боеприпасов 155-мм калибра, о котором идет речь в общем плане закупки.

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