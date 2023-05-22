В боях под Бахмутом погиб сын журналистки Черненькой: фото Героя

Украина потеряла на войне с оккупационной армией России еще одного героического защитника. В боях с врагом на самом опасном участке фронта – Бахмутском направлении – погиб сын известной львовской журналистки Елены Черненькой Михаил-Виктор.

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О потере в семье Черненьких сообщила поэтесса Юлия Мусаковская на своей странице в Facebook в воскресенье, 21 мая. Она сообщила, что Михаил-Виктор, который до последнего дыхания мужественно защищал несокрушимый город-крепость, был единственным сыном Елены.

"Посмотрите на это светлое, мужественное лицо. Лицо Героя. Запомните его. Это Михаил-Виктор (Лемберг) – единственный сын львовской фотографии и журналистки, волонтерки Елены Черненькой. Его убили россияне под Бахмутом. Невыразимая боль. Сил Елене и родным пережить это страшное горе. Вечная память, вечная слава Герою", – написала Мусаковская.

Журналист Сергей Руденко в Facebook отметил, что "Лемберг" в начале полномасштабного вторжения отправился на войну добровольцем.

Последние полгода воевал в Бахмуте в составе 93-й бригады "Холодный Яр".

"Еще два месяца назад мы собирали деньги на автомобиль для его подразделения, месяц назад – на ремонт после попадания в него оккупантов. А вчера Мишу убили. Боль. И мне трудно подбирать слова. Чувствую ярость и ненависть к россиянам, которые пришли на нашу землю с оружием. Светлая память Герою!" – написал он.

Помощь маме Михаила: 4149 6293 5360 0901

Накануне стало известно, что в ожесточенных сражениях за Бахмут тяжелое ранение получил еще один защитник Украины – житель Березно на Ривненщине Николай Мотрунич. Он был госпитализирован с поля боя, но усилия врачей не дали результата: 21 мая защитник должен был отмечать свой 30-й юбилей, но вместо этого навсегда останется 29-летним.

Также под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Бахмутом погиб юный защитник с Прикарпатья Иван Дмитрук. Ему навсегда останется 19 лет.

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