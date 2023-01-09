В боях с оккупантами под Бахмутом погиб волонтер и защитник Украины Денис Галушко

В боях за Украину вблизи Бахмута Донецкой области погиб волонтер и защитник Украины Денис Галушко. Еще 21 час назад он публиковал в соцсети свой, как оказалось, последний пост.

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О гибели бойца сообщили в Facebook украинский адвокат и военный доброволец Маси Найем и журналистка "1+1" Наталья Нагорная. Оба подчеркнули, что Галушко погиб Героем, соцсеть тоскует.

"Под Бахмутом погиб наш друг, Денис Галушко. Кто знал его – напишите пару слов поддержки отцу, Александру Васильевичу. Сейчас у него сижу, ему тяжело. Денис погиб Героем", – написал Наем.

"И вот человек пишет пост и не знает, что он – последний. Моя лента в соцсетях тоскует по Денису. И каждый пишет, что погиб Героем. Светлая память воину", – отметила Нагорная.

В своем последнем посте Галушко просил у Бога душевного покоя и сил "принять то, что не могу изменить, смелости изменить то, что могу".

"Гори в аду вся @баная сволочь пришедшая к нам с мечом, от него и погибнете, бесславно, на Богом нам данной земле!" – писал волонтер.

Знакомый Героя Сергей Быстров также выразил скорбь по поводу его смерти, заметив, что всего два дня назад общался с Галушко и хотел встретиться.

"Позавчера ты спрашивал у меня пароли, потому что ехал в мои края, собирались встретиться, но что-то не срослось, я поехал на передовую, ты тоже был озабочен! 16 часов назад ты написал пост......свой последний пост, и сейчас прочитал в Masi Nayyem, что ты погиб! До встречи Брат, спасибо за подлинность! Вечная память! – написал Быстров.

Напомним: в Ривне попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. 37-летний Андрей Самчук и 27-летний Богдан Рокицкий воевали на разных фронтах, об их судьбах долго ничего не было известно.

"Два Героя вернулись домой на вечный покой. Они отдали свою жизнь за независимость Украины в разных уголках фронта. Один – на Николаевщине, а другой – на Херсонщине. Но объединило их то, что месяцами родные не могли провести в последний путь своих самых дорогих людей", – отметил мэр Ривне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Александр Полищук (позывной "Альпинист") погиб в боях за Бахмут. Он был заместителем командира роты батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины;

– жительница Луцка после смерти сына на войне отдала для нужд сил обороны Украины 1 миллион гривен. Свое имя женщина хочет оставить в секрете, но известно, что погибшего защитника страны звали Николай Николаевич.

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