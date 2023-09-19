В боях с оккупантами погиб доброволец из Грузии Закро Шубитидзе. Фото

На войне в Украине оборвалась жизнь еще одного грузинского добровольца – в боях с российскими захватчиками погиб Закро Шубитидзе. Он был лидером 4-й группы "Грузинского легиона".

Об этом в Facebook 18 сентября сообщил командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили. В последний раз он виделся с Шубитидзе всего два дня назад.

"Самый добрый человек, которого я встречал во время этой войны! Покойся с миром", – написал Мамулашвили и опубликовал фото с павшим побратимом.

Он добавил, что "Грузинский легион" потерял одного из лучших бойцов.

Видео дня

Как сообщил грузинский канал Mtavari Arkhi, Закро Шубитидзе погиб в результате вражеского артиллерийского обстрела. Он воевал на направлении, где находятся освобожденные во время летнего контрнаступления Нескучное и Старомайорское.

Как сообщал OBOZREVATEL, выполняя боевое задание на окраине Клещиевки вблизи Бахмута Донецкой области, погиб боец 5 ОШБр Владислав Ткаченко с позывным "Капа". Военный получил смертельное ранение, спасая побратима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!