Цена одного штурма: история бойца с позывным Капа, который погиб, освобождая Клищиевку. Видео

Выполняя боевое задание на окраине Клищиевки близ Бахмута Донецкой области погиб боец 5 ОШБр Владислав Ткаченко с позывным "Капа". Военный получил смертельное ранение, спасая побратима.

О высокой цене, которую платит Украина за освобождение своих территорий и право жить под свободным небом, рассказали в проекте "Украинский свидетель". Жизнь Героя оборвалась в мае 2023 года, через несколько дней после его интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Комбат "Капы" рассказал, что штурмовики отправились на боевое задание 11 мая. Они должны были продвинуться на 150 метров и зачистить посадку противника. Единственным вариантом была лобовая атака.

По словам военного, участок, который штурмовала группа "Капы", был самым сложным, поскольку вражеские солдаты находились не только впереди них, но и на флангах.

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"Группа попадала под перекрестный огонь слева и справа", – объяснил "Гранит".

По его словам, Ткаченко с побратимами подошли к противнику вплотную и забросали его гранатами, что дало свой результат. Однако один из вражеских солдат скрылся под телами своих "побратимов" и открыл огонь из гранатомета.

"Капа начал эвакуировать одного из раненых, вдруг рядом разорвался вражеский минометный снаряд. Владислав "Капа" Ткаченко погиб от обломочного ранения. Бойца, которого он эвакуировал, впоследствии удалось спасти", – рассказал комбат.

Нашим воинам удалось захватить указанный участок за несколько часов и даже занять плацдарм, который использовали для дальнейших штурмов. Через несколько дней после гибели Ткаченко защитники Украины продвинулись на правом фланге, а россияне начали бежать со своих позиций.

"Наши ребята отомстили за всех погибших", – рассказал командир штурмовой роты с позывным Сава.

В своем майском интервью "Капа" предусмотрительно сказал, что "если так суждено, то от пули не спасет ничего". Он отметил, что видел, как погибали 20-летние ребята, а ему уже "аж" 27 – прожил больше их, "то чего жаловаться".

Кроме Ткаченко, во время штурма погиб также военный Сергей Тригуб с позывным "Скорпион", а затем еще один боец подразделения Игорь Бобко с позывным "Бабай".

Напомним, село Клищиевка в Донецкой области было освобождено 17 сентября. Силы обороны провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

Оккупанты, потеряв контроль над позициями, пытались контратаковать, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российских захватчиков из Клищиевки под Бахмутом выгнали воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". В то же время противник постоянно пытается нанести максимальный ущерб украинским защитникам.

– В районах Клещиевки и Курдюмовки в Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия. Оккупанты прилагают значительные усилия, чтобы удержаться в этих населенных пунктах, ведь их потеря для врага может стать роковой.