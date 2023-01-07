В боях за Бахмут погиб замкомандира роты батальона ''Свобода'' Нацгвардии Александр Полищук

Александр Полищук (позывной "Альпинист") погиб в боях за Бахмут. Он был заместителем командира роты батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины.

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О потере Героя рассказала украинская журналистка и волонтер Наталья Полищук. По ее словам, он погиб в бою вместе с побратимами еще 23 декабря.

6 января Александру должно было исполниться 46 лет. До войны был предпринимателем в Белой Церкви.

"Он принадлежал к категории людей, которые сами себя сделали. У него были семья, жена, дочь, любимое дело, друзья. Занимался спортом, покорял горные вершины. Именно поэтому получил позывной "Альпинист", – рассказала Позняк.

После масштабного вторжения Александр Полищук пошел добровольцем сначала в терроборону, затем – в Нацгвардию.

Он и его побратимы обороняли Киев, прошли Северодонецк и Вороново, эвакуацию из Лисичанска, Северск, Верхнекаменское и жестокие бои за Зайцево. Александр хоть и оставался старшим солдатом по воинскому званию, но был и.о. командира роты. Два предыдущих командира подразделения погибли в боях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб 28-летний Ярослав Личман, который несколько лет назад прославился в сети видеороликом "Ярик, бачок потек". Герой участвовал в боях под Николаевом.