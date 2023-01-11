В боях за Украину погиб активист 'Солидарной Молодежи', разведчик Александр Логвин

В Донецкой области погиб активист ВОО "Солидарная Молодежь" из Каменец-Подольского, партиец "Европейской Солидарности" Александр Логвин. Он был разведчиком в подразделении Десантно-штурмовых войск.

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"Реальность войны врывается неустанно из-за боли. Боль потери. Погиб член "Солидарной Молодежи" из Каменец-Подольского Александр Логвин 7 января в Донецкой области от минометного обстрела", – сообщила лидер организации, депутат Киевсовета Динара Габибуллаева.

"24 числа, не задумываясь, вступил в ряды ВСУ. С 2020 года Александр был активным членом "Солидарной Молодежи" и "Европейской Солидарности", душой компании", – добавила она.

Выражаем искренние соболезнования близким и семье Александра Логвина.