В боях за Украину погиб командир отделения из Ирпеня. Фото Героя

На войне против российских захватчиков погиб Валерий Шитый – старший сержант, командир отделения, командир машины взвода технической разведки 65-й механизированной бригады ВСУ. Героя не стало еще 28 июля 2022 года.

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Долгое время воин числился как пропавший без вести. Только недавно экспертиза ДНК подтвердила, что Шитого нет в живых. Об этом 22 апреля 2023-го сообщил в Telegram городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Последнее боевое задание защитник нашей страны выполнял в поселке Нестерянка Запорожской области.

Шитому было 50 лет. Он родился 24 февраля 1972 года в Киеве, 20 лет прожил в Ирпене, работал частным предпринимателем. У него осталась жена, две дочери и внучка.

Воин принимал участие в АТО. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мужчина снова стал на защиту родной страны. Он участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи, Мощуна.

"Светлая память Герою Украины! Искренние соболезнования родным!" – написал Маркушин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 апреля в бою против российских захватчиков пал снайпер Государственной пограничной службы Николай Ткачук. Уроженец Тернопольщины погиб в районе Бахмута менее чем за две недели до своего 52-го дня рождения.

– На этом же направлении Украина потеряла своего сына, активиста проекта "Будуємо Україну Разом" Михаила Алексеенко. С начала полномасштабной войны он отправился защищать страну от врага, воевал в составе львовской 125-й отдельной бригады территориальной обороны.

– А на Волыни простились с защитником Владимиром Сохацким, погибшим в боях с врагом на Харьковщине в феврале 2023-го. В прошлом году, когда агрессор вторгся на украинскую землю, мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт.

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