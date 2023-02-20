В боях за Украину погиб снайпер ВСУ, прошедший спецподготовку в Британии. Фото

В боях за Украину возле села Диброва Луганской области погиб стрелок-снайпер 81-й аэромобильной бригады Денис Морар. Он вступил в ряды украинских войск 3 августа 2022 года, после чего прошел специальную подготовку в Великобритании.

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О потере в Facebook сообщил глава Богородчанской громады Ростислав Заремба. Он подчеркнул, что Герой защищал Отчизну от оккупантов на самых ответственных участках фронта и погиб в бою, до конца выполнив долг воина-десантника.

Также Заремба отметил, что Морар родился в 1989 году в Одесской области, но нашел свою судьбу в Богородчанах Ивано-Франковской области, где вместе с женой Ольгой воспитывал сына.

Напомним: также в боях за Украину погибли четыре бойца из 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Среди них и воин ВСУ, член неформального молодежного движения "Гонор" и работник АО "Киевоблгаз" Ростислав "Рос" Стадник.

Также в войне против российских захватчиков погиб командир роты огневой поддержки 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Созанский. 31-летний капитан родом из Львовской области защищал Украину на Донбассе с 2014 года. Свой последний бой воин принял 17 февраля, дома его ждала невеста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Бахмуте 11 февраля пропал без вести 26-летний житель села Бережница Ривненской области, военный медик Александр Прокопчук. Он ехал спасать раненых и попал под обстрел. Ныне родные Александра ждут официальных выводов ДНК-экспертизы;

– под Авдеевкой погиб молодой учитель, отец двоих детей Игорь Бончев из Одесской области. Он четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, он добровольно отправился на фронт;

– под Угледаром 11 февраля погиб 42-летний Виталий Похила с позывным "Испанец". Почти девять лет он прожил в Испании, имел успешный бизнес – барбершоп. Но с началом полномасштабного вторжения России вернулся в Украину и взял в руки оружие.

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