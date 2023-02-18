В боях за Украину погиб защитник из Львовской области: у него осталось двое детей. Фото

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб воин 92 ОМБр Денис Соколов. 38-летний уроженец Львовщины в свое время защищал Украину на Донбассе в ходе Антитеррористической операции, а в день начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 сразу вернулся на фронт.

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У Героя, который до последнего вздоха сдерживал врага в Сватовском районе Луганской области, у него осталось двое детей. О гибели воина известили на его малой родине, в Близнецовской громаде.

О гибели Дениса Соколова стало известно накануне, 17 февраля.

"Новости ужасные. Еще один воин нашей громады, защитник Украины Денис Соколов из села Садовое возвращается домой на щите. Ему навсегда останется 38 лет. Старший сержант Денис Соколов нес службу в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошового атамана Ивана Сирка", – указано в сообщении на странице Близнецовской громады в Facebook.

Денис в свое время участвовал в боях с российскими оккупантами в Донбассе. Там, на Донбассе, он и принял свое последнее сражение 14 февраля.

"Выбор встать на защиту своей страны делал не первый раз - участвовал в боях с российскими оккупантами во время антитеррористической операции, без колебаний пошел в армию в день полномасштабного вторжения - 24 февраля. Денис Соколов погиб 14 февраля возле поселка Новоселовское Сватовского района Луганской области. у него остались двое детей, жена и родители", - рассказали земляки павшего воина.

О Денисе Соколове все, кто его знал, отзываются как об очень хорошем человеке и уверяют: его гибель - огромная потеря не только для семьи воина и его односельчан, но и для всей Украины.

"Знакомые вспоминают парня как искреннего, чрезвычайно доброго и безотказного товарища. Наверное, в его окружении нет тех, кого бы он при жизни обидел, причинил какое-либо зло. Настолько светлым и дружелюбным человеком был погибший", - подчеркнули в Близнюковской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что 11 февраля в боях под Угледаром погиб парикмахер из Испании. Виталий Похыла жил в Испании последние без малого девять лет. За это время он построил на новой родине успешный бизнес: открыл свой барбершоп. Однако, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, 42-летний украинец не смог остаться в стороне - и вернулся домой, чтобы защищать родную землю.

Также сообщалось, что на фронте под Авдеевкой погиб молодой учитель. Игорь Бончев из Одесской области четыре года проработал в местной школе, преподавал физику и физкультуру. Когда началась полномасштабная война, добровольцем отправился на фронт. Погиб воин 9 февраля, без отца будут расти два его сына.