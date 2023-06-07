В боях за Украину погиб защитник из Полтавы с позывным 'Курт': ему навсегда будет 39. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь 39-летний уроженец Полтавщины Александр "Курт" Ивко. Свой последний бой воин принял 31 мая.

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Защитник воевал на самых горячих направлениях российско-украинской войны, побратимы вспоминают его как смелого и выносливого бойца, исполнявшего свой долг до последнего вздоха. Трагическое известие сообщило интернет-издание "Полтавщина".

Журналисты рассказали, что Александр Николаевич Ивко родился 14 августа 1983 года в селе Великая Рудка, Диканского района Полтавской области. Жил в Полтаве.

По образованию Александр был товароведом, однако работал не только по специальности. За его плечами, в частности работа в нефтегазовой отрасли, также он возглавлял охрану одного из местных заведений.

"Александр любил рыбалку, обожал верховую езду, охоту, вел здоровый образ жизни. Летом 2022 года присоединился к рядам полтавского ДФТГ № 4 "Легион". Умело владел оружием, показывал высокие результаты на учениях, был смелым и выносливым бой. После нескольких месяцев подготовки в "Легионе" присоединился к рядам одного из спецподразделений разведки ВСУ. Выполнял боевые задания на самых горячих направлениях. Всегда помогал побратимам, постоянно осваивал новые тактики военных действий, был смелым и профессиональным воином", – говорится в сообщении.

31 мая 2023 года, защищая Украину, 39-летний воин с позывным "Курт" погиб.

"Побратимы Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Александр был образцовым военным, который исполнял свой долг до последнего дыхания. Месть будет неотвратимой", – цитируют обещание украинских воинов журналисты.

Прощание с Александром состоится в среду, 7 июня. В 8 утра поклониться его подвигу и отдать дань памяти смогут односельчане на малой родине Героя, в селе Великая Рудка. В 11.00 начнется служба в Свято-Успенском кафедральном соборе Полтавы. На 12:00 запланировано захоронение воина на Затуринском кладбище облцентра.

Напомним, ранее стало известно, что 2 июня во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Побратим воина рассказал, что он рвался домой даже из длительной командировки за границу, потому что стремился защищать родную землю.

После победы мечтал с друзьями, любимой женой и маленькой дочкой навестить Норвегию. Однако конец мечтам положила война.