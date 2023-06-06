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Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
11,9 т.
Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

В боях за Украину 2 июня погиб украинский воин, пилот истребителя Владислав NOMAD Савельев. Он рвался защищать родную землю, а после победы мечтал отправиться с друзьями и семьей в Норвегию.

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Именно над этой страной близкие павшего Героя собираются развеять его прах, чтобы воплотить его мечту хотя бы после смерти. О горькой потере сообщил близкий друг и коллега Владислава Дмитрий Шкаревский.

Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

"Отдать жизнь за свою страну – это большая честь". Во время войны эта фраза из фильмов стала очень актуальной и так или иначе об этом думал каждый, кто защищает ныне Украину. Но как объяснить эту жертву родителям, жене или маленькому ребенку?⠀В пятницу, 2 июня, на боевом задании погиб мой близкий друг, пилот истребителя Владислав Савельев (позывной "NOMAD").⠀Он был прекрасным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже находясь в длительной командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", – написал Шкаревский.

Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

Украинский пилот также рассказал о мечте своего павшего друга и о том, как знавшие и любившие Владислава собираются осуществить его заветное желание хотя бы после его смерти.

"Война забрала что-то у каждого из нас. Владислав отдал самое дорогое – жизнь. Его самой большой мечтой после нашей победы было отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии. Мы научились с вами превращать свой гнев, желание справедливости и мести в донаты на ВСУ. Сегодня я прошу вас конвертировать свои соболезнования в осуществление его мечты и в помощь семье погибшего пилота. Это меньшее, что мы можем сделать для жены и маленькой дочери Владислава", – написал Дмитрий.

Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото
Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото
Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

Он призвал украинцев, которые хотят помочь семье павшего Воина, реализовать его мечту, перечислив посильную сумму на Банке или по номеру карты банки: 5375 4112 0634 2391.

"Влад… я до сих пор не могу поверить в то, что Тебя уже с нами нет! Ты для меня навсегда останешься очень близким другом! Вечного Тебе полета!!!" – написал побратим Героя.

Напомним, ранее стало известно, что от пули снайпера погиб герой Майдана и АТО Виталий Коровяковский. Во время Революции Достоинства он помогал Красному Кресту как медик-волонтер, а затем взял в руки оружие. Воин с позывным "Лаки" встал на защиту нашего государства еще с 2014 года.

Защитник побывал в плену российских оккупантов, однако его удалось освободить. Когда же РФ начала полномасштабное вторжение, Виталий снова встал на защиту Украины.

У Виталия остались трое детей и жена. С ним простились в Киеве 5 июня.

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