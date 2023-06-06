Рвался в бой, чтобы защищать Украину: во время выполнения задания погиб пилот истребителя Владислав Савельев. Фото

В боях за Украину 2 июня погиб украинский воин, пилот истребителя Владислав NOMAD Савельев. Он рвался защищать родную землю, а после победы мечтал отправиться с друзьями и семьей в Норвегию.

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Именно над этой страной близкие павшего Героя собираются развеять его прах, чтобы воплотить его мечту хотя бы после смерти. О горькой потере сообщил близкий друг и коллега Владислава Дмитрий Шкаревский.

"Отдать жизнь за свою страну – это большая честь". Во время войны эта фраза из фильмов стала очень актуальной и так или иначе об этом думал каждый, кто защищает ныне Украину. Но как объяснить эту жертву родителям, жене или маленькому ребенку?⠀В пятницу, 2 июня, на боевом задании погиб мой близкий друг, пилот истребителя Владислав Савельев (позывной "NOMAD").⠀Он был прекрасным человеком! Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже находясь в длительной командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", – написал Шкаревский.

Украинский пилот также рассказал о мечте своего павшего друга и о том, как знавшие и любившие Владислава собираются осуществить его заветное желание хотя бы после его смерти.

"Война забрала что-то у каждого из нас. Владислав отдал самое дорогое – жизнь. Его самой большой мечтой после нашей победы было отправиться с друзьями и семьей в Норвегию. Мы с вами сможем осуществить его мечту, к сожалению, посмертно. Его прах будет развеян над фьордом Норвегии. Мы научились с вами превращать свой гнев, желание справедливости и мести в донаты на ВСУ. Сегодня я прошу вас конвертировать свои соболезнования в осуществление его мечты и в помощь семье погибшего пилота. Это меньшее, что мы можем сделать для жены и маленькой дочери Владислава", – написал Дмитрий.

Он призвал украинцев, которые хотят помочь семье павшего Воина, реализовать его мечту, перечислив посильную сумму на Банке или по номеру карты банки: 5375 4112 0634 2391.

"Влад… я до сих пор не могу поверить в то, что Тебя уже с нами нет! Ты для меня навсегда останешься очень близким другом! Вечного Тебе полета!!!" – написал побратим Героя.

Напомним, ранее стало известно, что от пули снайпера погиб герой Майдана и АТО Виталий Коровяковский. Во время Революции Достоинства он помогал Красному Кресту как медик-волонтер, а затем взял в руки оружие. Воин с позывным "Лаки" встал на защиту нашего государства еще с 2014 года.

Защитник побывал в плену российских оккупантов, однако его удалось освободить. Когда же РФ начала полномасштабное вторжение, Виталий снова встал на защиту Украины.

У Виталия остались трое детей и жена. С ним простились в Киеве 5 июня.