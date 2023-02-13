В боях за Украину погиб знаменитый пастух Михаил Кознюк из Ивано-Франковщины области, которого называли звездой Карпат. Фото и видео

В боях за свободу Украины от вражеского артобстрела погиб 27-летний Михаил Кознюк, который до войны стал настоящей знаменитостью в родном селе Буковец на Закарпатье. Там молодой парень занимался разведением овец и делился удивительными историями своего ремесла.

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Контракт с армией Михаил подписал еще 26 декабря 2021 года, после начала полномасштабной войны выполнял боевые задачи на Донецком направлении. Трагическое известие сообщили на Facebook Верховинского сельсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Михаил Кознюк отстаивал свободу собственного государства и, к сожалению, 12 февраля 2023 года в результате ранений, вызванных вражеским артиллерийским обстрелом на Донецком направлении, отдал свою жизнь за наше будущее, за каждого из нас", – указали в эпитафии.

У молодого защитника остались двое родителей – Иван Юрьевич и Мария Николаевна. Низкий поклон им за воспитание такого сына и вечная память герою!

Важно отметить, что Михаил Кознюк стал популярен после своего интервью одному из популярных украинских телеканалов. Спустя всего три дня после выпуска видео набрало на YouTube почти полмиллиона просмотров, однако благодаря уникальному диалекту парня не всем удалось понять, что именно он поведал зрителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения задания погиб экс-депутат Львовской городской рады 46-летний Виталий Свинцицкий. Он защищал Украину еще в 2014-15 годах в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. А с началом полномасштабной войны вновь вернулся на Донбасс.

Однако не только война отнимает жизни наших защитников: в начале февраля в ДТП погиб 35-летний военнослужащий из Хмельницкой области Виталий Каневский. В свой выходной он ехал навестить своих детей.

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