В бою за Украину погиб главный сержант роты 4-й бригады Нацгвардии Владимир Иващенко. Фото

В мае во время выполнения боевого задания погиб боец бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" Владимир Иващенко. Ротный сержант отдал жизнь за Украину на Донецком направлении, сообщила его семья.

"Володя был образованным, мужественным, добрым и искренним. А еще он был скромным и с невероятным чувством юмора, любил животных и спас многих из них, вывез из зоны боев", – рассказали его знакомые.

Жена погибшего показала фотографию, где Владимир со спасенной собакой Руби (фото сделано в Днепре в 2022 году).

Владимир, который учился по программе обмена в США (дважды выезжал на обучение за границу), а затем работал программистом, стал на защиту Украины еще в 2015 году, позже демобилизовался, однако с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к подразделению, с которым прошел все самые горячие точки фронта. Был ранен осенью 2022 во время боев за Бахмут, а после выздоровления вернулся на фронт. У него были боевые награды.

Летом 2022 года Владимир женился, и уже этим летом ждал рождения первенца.

По словам военкора, редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, у главного сержанта роты четвертой бригады Нацгвардии Вохи Иващенко "были совершенно другие жизненные перспективы".

"Будучи мирным человеком, он пошел добровольцем на контракт на должность рядового пехотинца. Он мог работать за границей, жить спокойно и счастливо, но в душе Владимир был настоящим воином, который решил защищать нас, своих близких, украинский народ", - отметил военный.

"Воха был в боях за Рубежное, Северодонецк, Бахмут, прошел десятки жестоких боев, более двух лет воевал в пехоте. Он был образцовым воином, мог бы стать офицером, имея высшее образование, но решил воевать как солдат и сержант, как настоящий боевой лидер. Всегда на передовой, всегда там, где риск Владимир Иващенко – одно из лучших олицетворений нашего украинского народа", – считает Бутусов.

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