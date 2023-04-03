В Британии показали тренировку бойцов ВСУ на САУ AS90: уже вторая группа закончила обучение. Видео

В Великобритании показали тренировку бойцов Вооруженных сил Украины. Защитники обучались управлению самоходной артиллерийской установки AS90.

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Кадры учений опубликованы в Twitter-аккаунте Министерства обороны Соединенного Королевства. Отмечается, что это уже вторая группа военных, которая прошла обучение (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вторая группа новобранцев украинской артиллерии завершила обучение на грозной 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90", – отметили в ведомства.

Также в министерстве добавили, что таким образом они поддерживают Украину в войне с террористической Россией.

"Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России", – сказано в сообщении.

На кадрах бойцы предстали вместе с британскими коллегами на полигоне. Они заряжали гаубицы и произвели ряд выстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский инструктор отметил мастерство воинов ВСУ в освоении ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие показали лучшие результаты, чем их коллеги в США – на развертывание комплекса они тратят почти вдвое меньше времени.

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