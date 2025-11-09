В Британии заявили, что украинская ракета 'Фламинго' лучше американских 'Томагавков'

Великобритания отметила украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго" как более мощную и эффективную, чем американские "Томагавки". Дальность полета "Фламинго" достигает 3000 км – вдвое больше, чем у американского аналога.

Полезная нагрузка ракеты также вдвое мощнее – более тонны взрывчатки. Об этом сообщает The Independent.

Главное преимущество "Фламинго" – полный контроль Украины над ее применением. В отличие от западных аналогов, Киев не ограничен в использовании ракеты, тогда как США и Европа ограничивают применение "Томагавков" и Storm Shadow.

Ракета создана украинской компанией Fire Point и оснащена турбовентиляторным двигателем советских времен. Прототипы ракеты были даже окрашены в розовый цвет, чтобы облегчить возвращение после тестовых запусков.

"Фламинго" уже использовали для ударов по российским объек там, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, что снизило топливные мощности России и поднимало цены на бензин.

Fire Point также производит беспилотники FP1 и FP2, которые используются для атак на российские цели. Их делают быстро и дешево: крыло изготавливается за несколько часов, фюзеляж — за полчаса. Дроны оснащены двигателями от газонокосилок и навигацией с открытым кодом, что позволяет обходить российские системы глушения.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина сейчас производит около 60% собственного оружия. И это результат быстрой адаптации стартапов и технологических компаний, которые соединили старые советские технологии с современными IT-решениями.

Главный технический директор Fire Point Ийна Терех подчеркнул: "Нам было все равно, соответствуем ли мы стандартам НАТО. Нас волновало лишь то, насколько эффективно наше оружие будет на передовой, а не какая-то бумажная волокита. В результате мы смогли создать очень эффективное оружие".

Сегодня "Фламинго" демонстрирует, что украинская оборонная промышленность способна создавать современное и эффективное оружие, которое может конкурировать с мировыми аналогами и полностью контролируется Украиной.

Что известно о ракете "Фламинго"

FP-5 "Фламинго" — украинская крылатая ракета большой дальности: простой дизайн, большая ударная сила и возможность действовать автономно, без внешних "переключений".

Общие характеристики

Дальность: ≈ 3000 км.

Боевая часть: ≈ 1 000–1 150 кг — очень большая для крылатой ракеты.

Точность: CEP ≈ 14 м.

Скорость: крейсер ≈ 850–900 км/ч, максимум ≈ 950 км/ч.

Двигатель: АИ-25ТЛ (турбовентилятор).

Масса при взлете: ≈ 6 т; размах крыла ≈ 6 м; время в воздухе – более 4 ч.

Наведение: спутниковая + инерциальная (заметная устойчивость к РЭБ).

Производство: конструкция упрощена для массового производства (заявлено >50 шт/мес.), но предстартовая подготовка дольше – 20–40 мин.

Преимущества

Может поражать важные инфраструктурные и промышленные цели глубоко в тылу противника.

Большая боевая часть делает ее разрушительной против НПЗ, крупных складов и фабрик.

Полный национальный контроль над применением — оперативная свобода.

Ограничения

Менее сложные системы наведения, чем у некоторых западных аналогов — не идеальна для мелких движущихся целей.

Более долгая подготовка и неудобство в использовании из контейнерных пусковых систем.

Что известно о Tomahawk

Tomahawk – семейство американских дозвуковых крылатых ракет от Raytheon. Это универсальная и испытанная платформа для дальнобойных ударов – от тактических до стратегических задач.

Общие характеристики

Класс: дозвуковая крылатая ракета (стратегическая/тактическая).

На вооружении с: 1983 года.

Дальность: в зависимости от модификации ≈ 870–2500 км; классические/распространенные варианты — ≈ 1600–1800 км.

Масса при взлете: ≈ 1 180–1 500 кг.

Боевая часть: различные типы — обычная, кассетная, бронебойная, бетонобойная и даже ядерные варианты; вес БЧ ≈ 450 кг.

Скорость: ≈ 880 км/ч (дозвуковая).

Точность: 5–80 м (зависит от модификации и системы наведения).

Стоимость: Block V около $1,87 млн (2024 год); более старые модификации дешевле (от ~$600 тыс).

Платформы запуска: подводные лодки, корабли, авиация и наземные комплексы (включая мобильный Typhon, принятый с 2023 года).

Наведение: DSMAC (дополненная современными элементами машинного зрения/ШИ) – позволяет сравнивать изображения местности в полете для высокой точности и устойчивости к РЭБ.

Преимущества

Проверенная боевая машина со многими модификациями для различных задач.

Высокая точность (современные Block V – 5–10 м с DSMAC/машинным зрением).

Гибкость в запуске (морские, подводные, наземные, авиа).

Возможность носить широкий спектр боеголовок – от точечных проникающих до массивных ударов.

Ограничения

Дозвуковая – может быть перехвачена при наличии эффективного эшелонированного ПВО.

Стоимость модернизаций и логистика – не самое дешевое решение для массовых атак.

Tomahawk – это "классика" дальнобойных ударов: точная, универсальная и боево проверенная ракета, особенно эффективная там, где нужен контроль неба и возможность комплексных операций. Ее новейшие версии с DSMAC и элементами ИИ повышают точность и делают ее трудным противником для систем РЭБ.

Стоит отметить, что украинская дальнобойная ракета "Фламинго" выглядит как изделие военного времени – довольно значительное и большое. Однако следует понимать разницу между полноценными, совершенными крылатыми ракетами, например, как Storm Shadow/SCALP-EG, и этой ракетой, которая объективно является несколько проще и прагматичнее. Главной сложностью для производства такой большой ракеты, если говорить о комплектующих, является двигатель. В РФ заявили, что внутри "Фламинго" стоит такой двигатель, как на учебно-тренировочном самолете L-39.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

