В Брянской области дрон атаковал склад с военной техникой: появились подробности

В Суземском районе Брянской области (РФ) неизвестный дрон совершил атаку на склад с российской военной техникой. Это произошло утром 14 мая. В России признали, что атака была успешной – повреждены якобы пять единиц техники.

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Соответствующая информация появилась на следующий день после инцидента, 15 мая, на российском Telegram-канале Baza. Там утверждают, что пострадавших среди военнослужащих ВС РФ нет.

Предварительно, беспилотный аппарат сбросил на крышу здания взрывное устройство. Взрыв повредил технику, которая стояла внизу.

Кроме того, 13 мая, как пишет Telegram-канал ASTRA, на территории Курской области России нашли часть БПЛА.

Это случилось около 20:00 недалеко от ж/д путей. Беспилотник не долетел до российского военного аэродрома "Халино" 5 километров.

Заявляется, что обломок, обнаруженный неизвестными – это хвостовая часть неустановленного летательного аппарата.

Как писал OBOZREVATEL:

– В России наблюдается повышенное беспокойство относительно учащения случаев появления беспилотных летательных аппаратов на их территории. Недавно житель Подмосковья ошибочно принял воздушного змея за дрон и срочно позвонил в полицию.

– 11 мая жительница Санкт-Петербурга тоже увидела в небе "беспилотник" и подняла на ноги местную полицию. Оказалось, что это была обычная чайка.

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