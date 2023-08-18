В Брянской области пожаловались на атаку ВСУ: взорвана вышка сотовой связи

В России пожаловались на атаку, совершенную якобы Вооруженными силами Украины в Брянской области. Неизвестные беспилотники около 11 часов 18 августа сбросили два снаряда по вышке сотовой связи в Новых Юрковичах.

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Вследствие повреждения вышки у местного населения начались проблемы с мобильной связью и интернетом. Об этом пишут российские СМИ.

"ВСУ взорвали вышку сотовой связи в Новых Юрковичах Брянской области. По нашим данным, сегодня около 11 утра они сбросили два снаряда с беспилотника. Никто не пострадал. У местных жителей начались проблемы с сотовой связью и интернетом", – пишет один из ресурсов РФ.

Никаких фото и видео с места происшествия они не публикуют. Так же как не приводят доказательств того, что вышку повредили именно украинские военные.

Напомним, ранее стало известно, что 18 августа в Новороссийске вспыхнул мощный пожар в грузовом терминале: по версии российских СМИ, загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим. При этом жители города слышат взрывы, доносящиеся с места пожара. Огонь охватил 1300 кв м.

А в ночь на 18 августа возле "Москва-Сити" прогремели взрывы, на месте валил дым. В РФ пожаловались на "атаку украинских дронов". Повреждения, в частности, получил один из павильонов "Экспоцентра".