В Брянской области приказали отдать ряд школ для размещения российских военных — росСМИ

Местная администрация Брянской области Российской Федерации сообщила о необходимости обеспечить дополнительное место для размещения военнослужащих. Для этого было решено выделить как минимум 6 школ.

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Об этом сообщает российское издание "Важные истории". Для этого в образовательные учреждения отправлен наряд МЧС с проверкой.

Как заявляет источник, начальница местного управления образования района Алла Азаркина попросила директоров выделить школы для размещения российских солдат.

"МЧС приедет, изучит все для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было разместить военнослужащих на базе этих учебных заведений. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы продемонстрировать школы и не спрашивать ни о чем. Предварительно нам позвонят и предупредят, и мы будем вас тоже информировать", — сообщила она.

Как говорят очевидцы, проверкам подверглись уже около 70 школ – осматривали наличие душевой комнаты и прочих условий для жизнедеятельности.

Важно отметить, что образовательные учреждения, которые вошли в список на проверку, в настоящее время работают и обучают детей очно. Как дети будут учиться, если военных там разместят, неизвестно.

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