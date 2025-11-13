"В будущем будет больше": Украина начала производить беспилотники-перехватчики вместе с США, – Зеленский

Украина начала совместное с Соединенными Штатами производство систем вооружения. Речь идет о беспилотниках-перехватчиках, которые помогают бороться с массированными дроновыми атаками российских оккупантов.

В будущем это производство может быть масштабировано. Од этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Борьба с российскими атаками

По словам Зеленского, совместное украино-американское производстов беспилотников-перехватчиков началось "некоторое время назад". Однако больше никаких подробностей по этому поводу глава государства разглашать не стал.

"Американо-украинское производство, совместное производство. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", – сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что укрепить противовоздушную оборону Украины можно было бы из замороженных российских активов. Кроме того, президент отметил, что такой механизм позволил бы профинансировать выпуск беспилотников для нанесения ударов по российским целям.

"У нас нет дополнительных денег, и это так – и это справедливо", – заявил украинский президент о конфискации активов РФ.

В этом контексте Зеленский предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы послать "хороший сигнал" европейским лидерам к действию, воспользовавшись миллиардами долларов в российских активах, замороженных в США.

"У Трампа более пяти миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги – это поможет. Предыдущие действия США, такие как энергетические санкции, подтолкнули европейских партнёров к принятию важных решений", – добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский провел онлайн-встречу с американскими законодателями, представителями Сената США. Украинский лидер обсудил с ними насущные потребности нашей страны, а именно – усиление ПВО, увеличение давления на Россию и усилия для возвращения украинских детей, которых похитила РФ.

Как сообдал OBOZ.UA, украинские производители выпускают до 4 млн беспилотников ежегодно. Они опережают даже Соединенные Штаты Америки. Для сравнения: США ежегодно производят около 100 000 военных беспилотников.

