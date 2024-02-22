В Бундестаге поддержали резолюцию с призывом передать Украине Taurus: чем отличается от предыдущей

В среду, 22 февраля, Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий предоставить Украине системы дальнего действия Taurus. Теперь окончательное решение о предоставлении ракет Украине остается за немецким канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в Facebook. Он объяснил, чем проголосованная резолюция отличается от предыдущей, которую вынесла на голосование оппозиция, и которую в Бундестаге не поддержали.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Taurus. Это коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше", - написал Чернев.

Об этом решении федерального собрания сообщили также российские пропагандистские СМИ. По их информации, за передачу Украине Taurus выступили 382 депутата из 668 присутствующих, против проголосовало - 284, еще 2 парламентария воздержались.

В документе говорится, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил.

Крылатые ракеты Taurus прямо в документе не упоминаются. Почему это так, объяснил Егор Чернев.

По словам нардепа, принятый Бундестагом документ коалиционный, "в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше". Оппозиция протягивала свой проект, в котором было название Taurus, из-за чего его "зарубили".

Коалиция же компромиссно согласовала текст об "оружии дальнего действия". Но дело в том, что других ракет, кроме Taurus, для нанесения дальнобойных ударов у Германии нет, подчеркнул Чернев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот же день, 22 февраля, Бундестаг отклонил предложение оппозиции по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. Поставку немецких крылатых ракет Taurus Украине в Бундестаге активно продвигает лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Его политическая сила вынесла на голосование проект, в котором прямо упоминалась эта германская система вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!