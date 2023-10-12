В Черкасской ночью сбили 'Шахед', другой попал в открытую местность: вспыхнул пожар

Во время российской воздушной атаки ночью четверга, 12 октября, защитники неба сбили дрон Shahed над Черкасской областью. При этом еще один вражеский БПЛА попал в открытую местность.

К счастью, все обошлось без повреждений инфраструктуры – вспыхнула только трава. Об атаке рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Минувшей ночью Черкасщина снова была под вражеским прицелом. Наши защитники успешно минуснули ударный дрон врага в небе над областью", – отметил он.

Вместе с тем подчеркнул, что другой российский "Шахед" попал в открытую местность. Там загорелась сухая растительность. Пожар оперативно потушили бойцы ГСЧС.

Табурец добавил, что за прошедшие сутки в городе Золотоноша были обнаружены опасные находки времен другой войны – Второй мировой. В общем пиротехники изъяли 200 артиллерийских снарядов. Ныне там продолжили обследование территории.

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"Будьте бдительны! Наткнулись на подозрительный предмет или обломок – сразу вызывайте профессионалов", – призвал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября российские оккупанты тоже атаковали ударными дронами Черкасщину. Тогда произошло попадание в промышленную инфраструктуру – загорелись склады с зерном в Умани, пострадал человек.

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