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В Черкасской ночью сбили "Шахед", другой попал в открытую местность: вспыхнул пожар

Марина Лисничук
War
1 минута
1,0 т.
В Черкасской ночью сбили 'Шахед', другой попал в открытую местность: вспыхнул пожар

Во время российской воздушной атаки ночью четверга, 12 октября, защитники неба сбили дрон Shahed над Черкасской областью. При этом еще один вражеский БПЛА попал в открытую местность.

К счастью, все обошлось без повреждений инфраструктурывспыхнула только трава. Об атаке рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Минувшей ночью Черкасщина снова была под вражеским прицелом. Наши защитники успешно минуснули ударный дрон врага в небе над областью", – отметил он.

Вместе с тем подчеркнул, что другой российский "Шахед" попал в открытую местность. Там загорелась сухая растительность. Пожар оперативно потушили бойцы ГСЧС.

Табурец добавил, что за прошедшие сутки в городе Золотоноша были обнаружены опасные находки времен другой войны – Второй мировой. В общем пиротехники изъяли 200 артиллерийских снарядов. Ныне там продолжили обследование территории.

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"Будьте бдительны! Наткнулись на подозрительный предмет или обломок – сразу вызывайте профессионалов", – призвал глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября российские оккупанты тоже атаковали ударными дронами Черкасщину. Тогда произошло попадание в промышленную инфраструктуру – загорелись склады с зерном в Умани, пострадал человек.

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