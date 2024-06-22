В Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю девочку: перед убийством ее могли изнасиловать

В субботу, 22 июня, в городе Шпола Черкасской области нашли мертвой 10-летнюю Анну Лозовую. Ребенка, вероятно, изнасиловали и задушили.

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Об этом сообщило местное издание "Обо всем". Отец девочки Анатолий Лозовой кратко прокомментировал трагедию в Facebook: "Моей дочки уже нет".

Отмечается, что ребенок не вернулся домой вечером 21 июня, а на следующий день его тело нашли в помещении бывшего дома культуры.

Как пишет издание, к преступлению может быть причастен участник местной любительской музыкальной группы. На данный момент его нашли и задержали правоохранители. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Германии состоялось прощание с Валерией – девочкой из Украины, которую на прошлой неделе убили. Отец ребенка, украинский защитник, не успел попасть на панихиду за дочерью, но заявил, что не разрешит похоронить Валерию не на родине.

3 июня девочка бесследно исчезла по дороге в школу. Мама погибшего ребенка рассказала, что последний раз видела дочь, когда та вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении в тот день Валерию не видели, но не забили тревогу.

Отец Валерии не видел дочь в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ее в Украину на летние каникулы.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция Чехии арестовала 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в причастности к убийству в немецком Дебельне Валерии из Украины. Сейчас готовятся документы, чтобы подозреваемого "как можно скорее передать в Германию для проведения уголовного производства за непреднамеренное убийство".

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