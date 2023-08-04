В Черкасской области разоблачили две схемы уклонения от призыва: правонарушителей задержали. Фото

В Черкасской области СБУ разоблачили две незаконные схемы уклонения от мобилизации. Члены врачебно-консультативной комиссии за денежное вознаграждение выдавали мужчинам призывного возраста справки о непригодности к службе.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. К настоящему моменту двоим мужчинам объявлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (согласно ч. 2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В ходе расследования полиция получила сведения о большом количестве мужчин, избежавших военной службы.

Один из врачей ВЛК был задержан, получая деньги от военнообязанного. Полицейские обнаружили у него черновые записи и несколько печатей, которые он использовал для фиктивных документов.

Другой организатор незаконной схемы – бывший глава Смелянского районного совета. Он требовал неправомерную выгоду в размере 5 тысяч долларов США и 20 тысяч гривен от мужчины, которого должны были мобилизовать на службу. Он обещал повлиять на работников Черкасского районного терцентра комплектования и социальной поддержки и обеспечить военнообязанному получение группы инвалидности. Это позволяло бы избежать мобилизации.

По предварительной информации, чиновник получил 20 тысяч гривен, и во время передачи еще 2 тысячи долларов США правоохранители задержали его.

Обоих подозреваемых поймали "на горячем". Обвиняемым грозит до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас проводятся следственные мероприятия с целью выявления всех участников незаконных схем и сбора доказательств относительно их противоправной деятельности.

Напомним, что в Полтавской области правоохранители задержали начальника Миргородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в извлечении неправомерной выгоды.

Напомним, накануне, 3 августа, в Прикарпатье задержали чиновника ТЦК: способствовал незаконной переправке уклончан за границу. За "вознаграждение" в 3-4 тысячи долларов он вместе с сообщниками обеспечивал снятие "клиентов" с военного учета и оформление справок, дававших возможность уехать из страны.