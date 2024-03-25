В Чернигове объявили приговор оккупанту над Тивой, который издевался над украинцами: детали дела

В Черниговском районном суде 25 марта вынесли приговор российскому военному за жестокое обращение с мирным населением во время оккупации села Викторовка Ивановской общины. 31-летнему Орлану Доржу из Республики Тива, военнослужащему 55-й отдельной мотострелковой бригады, дали 12 лет лишения свободы.

Судили его заочно. Об этом сообщает "Общественное". "Меру пресечения Доржу Орлану Мергановичу до вступления приговора в законную силу оставить без изменений – заключение под стражей. Строгое отбывание наказания Доржу Орлану Мергановичу считать с момента его фактического задержания", – объявила судья Светлана Майборода.

Установлено, что 5 марта 2022 российские войска зашли в село Викторовка Черниговского района. Следствие установило, что семья с малолетними детьми укрылась в погребе близ своего дома, поскольку боялась обстрела. Около 15 часов трое военнослужащих Российской Федерации зашли на территорию их подворья и открыли дверь подвала.

Орлан Доржу принял меры, чтобы симулировать звук взрыва гранаты, бросив металлическую кастрюлю на лестницу. Затем, угрожая бросить настоящую гранату, он приказал всем выйти из погреба.

Вооруженный автоматом, Доржу обыскал каждого члена семьи, удалил телефоны и заставил их снова спуститься в погреб, размером 9,2 квадратных метров, закрыв дверь.

Потерпевшие оставались в полной темноте, без света, в антисанитарных условиях в помещении погреба более 8 часов. Лишь около 23:00 они решили рубить проем во входной двери с помощью топора, чтобы выбраться на свободу.

Орлана Доржу после этого не видели и он отказался свидетельствовать на судебных заседаниях.

На приговор может быть подана апелляция в Черниговский апелляционный суд в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, ранее СБУ задержала церковную хористку УПЦ МП, которая приводила вражеские ракеты на позиции ВСУ возле Запорожья. Женщина, замужем за священником церкви Московского патриархата, ждала прихода "русского мира" и рассказывала в соцсетях о позициях и перемещениях Сил обороны Украины. По координатам, полученным от нее, российские оккупанты пытались поразить места базирования наших защитников вблизи областного центра.