В Чернигове поймали агента ГРУ, который совершал поджоги и планировал убийства воинов ВСУ. Фото и видео

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали в Чернигове агента ГРУ России, который корректировал вражеский огонь, совершал поджоги авто и планировал убийства украинских защитников. Фигурантом оказался 45-летний безработный житель города с прокремлевскими взглядами.

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Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба СБУ. Также обнародованы фото переписки с телефона агента РФ, в которой он подробно описывал куратору локации с "большим количеством офицеров" и отчитывался о местах, где находится "тяжелая военная техника для перевозки личного состава".

Кроме того, СБУ обнародовала видео допроса фигуранта, где он откровенно подтверждает о своих планах совершить убийства украинских военных.

По данным следствия, житель Чернигова занимался корректировкой огня и поджогами авто, что рассматривал как "тестовые миссии", а затем планировал получить задачи по ликвидации военных Вооруженных сил Украины.

В поле зрения российских оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в Telegram.

Сначала по заказу ГРУ России фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове.

Затем ему было поручено корректировку российских ударов по северу Украины. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты.

Больше всего россиян интересовали ремонтные базы ВСУ и медицинские учреждения, где находились на лечении раненые защитники Украины.

Как фигурант признался работникам СБУ, далее он заявил куратору о готовности к физической ликвидации военных.

Для покушений он планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе.

"Мне нужно сделать свою работу таким образом, чтобы у меня была возможность уйти оттуда хотя бы до возгорания. А взрыв – это не тольк ярко, это еще и весьма шумно... Мне нужно выбраться оттуда, чтобы не быть пойманным. Мне приходится делать весьма длинные пешие прогулки. Иногда я попадаю в объективы разных камер. Поэтому перед поджогом я хочу, чтобы информация обо мне, которая может сохраниться, не была свежей", – писал житель Чернигова своему куратору.

Однако СБУ предотвратила намерения врага и задержала агента, сообщили в спецслужбе.

Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций ВСУ и сохранению жизней военных.

В ходе обысков у мужчины изъяли телефон и компьютер, которые он использовал для общения с ГРУ РФ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о местах пребывания украинских военных).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперация проведена при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в СБУ заявили о задержании "крота" ГРУ России на Волыни Фигурантом оказался 30-летний военный подразделения охраны ТЦК, собиравший данные о локациях ВСУ, СБУ и Нацполиции в регионе.

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