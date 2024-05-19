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В Черном и Азовском – чисто, в Средиземном море есть носитель "Калибров": где сейчас находятся боевые корабли России

Дарья Дурова
War
1 минута
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ВМС ВС Украины

Войска Российской Федерации утром 19 мая прятали свои корабли, в том числе ракетоносители – в Черном и Азовском морях по состоянию на 07:00 ни одного зафиксировано не было. Однако в Средиземном море вражеские суда были выведены на дежурство.

Речь идет о четырех кораблях. Среди них один являлся носителем крылатых ракет (общий залп – до восьми "Калибров"). Об этом сообщил Telegram-канал Военно-морских сил ВС Украины.

Судя по тому, что в наших морях ракетоносителей страны-агрессора России не было, угроза обстрелов "Калибрами" на 07:00 воскресенья пока отсутствует.

Российские корабли

В течение 18 мая в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

– к Азовскому морю – 11 судов (из них шесть двигались из пролива Босфор);

– к Черному морю – шесть судов (из них три продолжили движение в направлении Босфора).

Пресс-служба ВМС отметила, что противник продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Средиземное море

Как писал OBOZ.UA, Североатлантический альянс в будущем передаст Украине пять противоминных кораблей. Минная опасность в Черном море – это общая проблема нашей страны и ее соседей, в том числе трех членов НАТО: Румынии, Болгарии, Турции.

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