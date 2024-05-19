В Черном и Азовском – чисто, в Средиземном море есть носитель "Калибров": где сейчас находятся боевые корабли России

Войска Российской Федерации утром 19 мая прятали свои корабли, в том числе ракетоносители – в Черном и Азовском морях по состоянию на 07:00 ни одного зафиксировано не было. Однако в Средиземном море вражеские суда были выведены на дежурство.

Речь идет о четырех кораблях. Среди них один являлся носителем крылатых ракет (общий залп – до восьми "Калибров"). Об этом сообщил Telegram-канал Военно-морских сил ВС Украины.

Судя по тому, что в наших морях ракетоносителей страны-агрессора России не было, угроза обстрелов "Калибрами" на 07:00 воскресенья пока отсутствует.

В течение 18 мая в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

– к Азовскому морю – 11 судов (из них шесть двигались из пролива Босфор);

– к Черному морю – шесть судов (из них три продолжили движение в направлении Босфора).

Пресс-служба ВМС отметила, что противник продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Как писал OBOZ.UA, Североатлантический альянс в будущем передаст Украине пять противоминных кораблей. Минная опасность в Черном море – это общая проблема нашей страны и ее соседей, в том числе трех членов НАТО: Румынии, Болгарии, Турции.

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