В Черновцах задержан агент РФ, который шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и пограничников. Фото

В Черновцах задержан очередной российский агент. Предатель шпионил за подразделениями Вооруженных сил, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины и передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

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Сотрудники СБУ задержали вражеского агента с поличным: он скрытно фотографировал военный объект. Подробности многоэтапной операции по обезвреживанию предателя обнародовали на официальных ресурсах Службы безопасности.

"Служба безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой задержала еще одного агента главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины. Прежде всего, врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что задержать предателя удалось в Черновцах, когда тот пытался сфотографировать один из военных объектов.

Вражеским агентом оказался местный житель. В 2021 году он переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он на своей странице в запрещенной российской соцсети поддержал агрессию и распространял кремлевские тезисы. Так предателя и заметили представители российской военной разведки, которые в феврале 2023 года вышли на него с предложением о сотрудничестве.

Находясь в Харькове, предатель следовал указаниям своего российского "куратора", кадрового сотрудника ГРУ, и собирал данные о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

"Вскоре фигурант получил новую задачу –вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью "поездки" был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом. Также в центре внимания злоумышленника были транспортные мосты региона – их координаты и система охраны" , – отметили в СБУ.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, прославлявшего захватчиков во время оккупации Изюма.

В ходе временной оккупации Изюмского района клирик добровольно поддержал врага и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей. Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно РПЦ. Поэтому священник по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гуманитарную помощь" оккупированному региону.

Также клирик неоднократно принимал участие в съемках сюжетов российских пропагандистов, приезжавших в захваченный в то время Изюм. На камеру злоумышленник дискредитировал Силы обороны, отрицал факты российской агрессии и героизировал ликвидированных оккупантов. За это предатель будет теперь отвечать перед законом.