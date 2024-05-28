В ГБР выясняют, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине

В Государственном бюро расследований изучат обстоятельства наступления российских войск на север Харьковской области, чтобы установить, можно ли было избежать прорыва оккупантов. Действия Сил обороны и обстановку в целом будут изучать также Генеральный штаб, Служба безопасности и подразделения "Харьков" и "Хортица".

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян. Она выступила во вторник, 28 мая, в эфире объединенного новостного телемарафона.

Как напомнила Сапьян, 10 мая ВС РФ перешли через границу в нескольких местах, прорвали первый эшелон обороны и впоследствии захватили несколько населенных пунктов. Противник нанес потери защитникам Украины и мирному населению.

Все события восстанавливаются поминутно, заверили в ГБР. Были открыты уголовные производства с предварительными квалификациями по:

– самовольному оставлению поля боя;

– халатному отношению к военной службе.

Помимо этого, изучается вопрос возведения фортификаций в Харьковской области.

"С одной стороны, мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой – о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе почему не было надлежащих фортификационных сооружений", – добавила Сапьян.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 14:00 вторника, 28 мая, в районе населенных пунктов Липцы и Старица на Харьковщине продолжались бои, враг активно применял КАБы.

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