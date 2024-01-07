В Днепре есть разрушение после атаки вражеских дронов: в ова рассказали подробности. Фото

В ночь с 6 на 7 января силы ПВО сбили 8 вражеских "Шахедов" в Днепропетровской области. Впрочем, в Днепре произошло попадание беспилотника, в результате чего там вспыхнули два пожара, которые уничтожили 4 автомобиля и повредили 12 других.

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Огонь также задел здание общежития, 2 многоэтажки, коммунальное учреждение и административное здание. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукаш.

В Днепре спасатели спасли 6 человек, включая 2 детей. Двум людям была оказана первая медицинская помощь на месте, но все они находятся в безопасности и получат дальнейшее лечение дома.

Как сообщили в ГСЧС, над ликвидацией последствий вражеской атаки в городе работают 45 спасателей и 11 единиц специальной техники от Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Также вчера поздно вечером противник совершил артиллерийскую атаку на Никопольский район, направленную на Красногригорьевскую общину. К счастью, эта атака не привела к разрушениям или пострадавшим. После артиллерийской атаки, оккупанты направили еще одного беспилотника в этот район. Однако вражеский "Шахед" сбили украинские защитники неба.

В других районах области было спокойно.

Напомним, что защитники неба Украины в ночь на воскресенье, 7 января, уничтожили 21 из 28 дронов-камикадзе типа Shahed. Оккупанты из РФ начали запускать их еще с вечера субботы, и часть БПЛА попала по Днепру и Николаевщине.

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