В Днепре перед ракетным ударом задерживали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили в Россию: после объяснений их отпустили – СМИ
Перед ракетным ударом 14 января в Днепре, который унес жизни десятков мирных жителей, правоохранители задержали подростков, фотографировавших теплоэлектростанции. Также они звонили на российские номера.
Но после объяснений несовершеннолетних отпустили. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Днепропетровском областном управлении Национальной полиции.
"Патрульным ребята 13 и 14 лет рассказали, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть на ее состояние/целостность". Подросткам не дали удалить фото. В телефоне одного из них обнаружили разговоры с российскими номерами в WhatsApp – он заявил, что это "его друзья", – говорится в сообщении.
Патрульные полицейские передали подростков Службе безопасности Украины, а сотрудники СБУ взяли у них объяснения и отпустили.
Напомним: в результате российского удара 14 января в девятиэтажном жилом доме в Днепре полностью разрушен целый подъезд. По данным Днепропетровской ОВА на утро 16 января, количество жертв возросло до 35 человек, среди которых двое детей. Еще 75 человек получили ранения, в том числе 14 детей. На месте удара 39 жителей были спасены, в то же время судьба еще 35 неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.
Российские военные преступники нанесли по многоэтажке удар ракетой Х-22, у украинской системы ПВО пока нет достаточных средств для сбивания таковых.
Расследователи InformNapalm установили, что приказ атаковать Днепр отдал командир 52-го тяжелого гвардейского бомбардировочного авиационного полка ВС РФ Олег Тимошин. Он же руководил обстрелом ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где погибли около 20 человек.
Кроме этого, OSINT-сообщество Molfar назвало имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре 14 января на уровне исполнителей. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека из 52-го авиаполка, базирующегося в городе Шайковка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе после удара РФ по Днепру пообещали не оставить без наказания военные преступления путинских оккупантов против украинского народа. Там заявили, что за действия страны-агрессора России против мирных украинцев все ответственные будут наказаны.
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