В Днепре перед ракетным ударом задерживали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили в Россию: после объяснений их отпустили – СМИ

Перед ракетным ударом 14 января в Днепре, который унес жизни десятков мирных жителей, правоохранители задержали подростков, фотографировавших теплоэлектростанции. Также они звонили на российские номера.

Видео дня

Но после объяснений несовершеннолетних отпустили. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Днепропетровском областном управлении Национальной полиции.

"Патрульным ребята 13 и 14 лет рассказали, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть на ее состояние/целостность". Подросткам не дали удалить фото. В телефоне одного из них обнаружили разговоры с российскими номерами в WhatsApp – он заявил, что это "его друзья", – говорится в сообщении.

Патрульные полицейские передали подростков Службе безопасности Украины, а сотрудники СБУ взяли у них объяснения и отпустили.

Напомним: в результате российского удара 14 января в девятиэтажном жилом доме в Днепре полностью разрушен целый подъезд. По данным Днепропетровской ОВА на утро 16 января, количество жертв возросло до 35 человек, среди которых двое детей. Еще 75 человек получили ранения, в том числе 14 детей. На месте удара 39 жителей были спасены, в то же время судьба еще 35 неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается.

Российские военные преступники нанесли по многоэтажке удар ракетой Х-22, у украинской системы ПВО пока нет достаточных средств для сбивания таковых.

Расследователи InformNapalm установили, что приказ атаковать Днепр отдал командир 52-го тяжелого гвардейского бомбардировочного авиационного полка ВС РФ Олег Тимошин. Он же руководил обстрелом ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где погибли около 20 человек.

Кроме этого, OSINT-сообщество Molfar назвало имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре 14 января на уровне исполнителей. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека из 52-го авиаполка, базирующегося в городе Шайковка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейском Союзе после удара РФ по Днепру пообещали не оставить без наказания военные преступления путинских оккупантов против украинского народа. Там заявили, что за действия страны-агрессора России против мирных украинцев все ответственные будут наказаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!