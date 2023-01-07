В Днепропетровской области на Рождество сбили вражеский БПЛА: есть повреждения

Утром 7 января в городе Каменское Днепропетровской области прогремел взрыв. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник.

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БПЛА российской оккупационной армии был сбит над городом. Об этом в Facebook сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

По его словам, вследствие работы сил ПВО в городе были слышны взрывы. Украинские военнослужащие уничтожили вражескую цель.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, однако имеются незначительные повреждения. Соответствующие службы уже работают на месте.

"Уважаемые Каменчане! В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожило вражеский БПЛА над городом. Обошлось без жертв и пострадавших. Имеются незначительные повреждения. Соответствующие службы уже работают. Сохраняйте спокойствие. Берегите себя", – сообщил Белоусов.

Напомним, 4 января Воздушные силы ВС Украины уничтожили на восточном направлении российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что с сентября 2022 года ПВО Украины уничтожило около 480 вражеских крылатых ракет и около 460 иранских дронов-камикадзе, которые российская армия запускала по объектам топливно-энергетического сектора Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году украинская система противовоздушной обороны станет еще более сильной и результативной.

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