Украинские зенитчики всего за 5 часов ''приземлили'' российские Су-25, ''Аллигатор'' и БПЛА ''Орлан-10'' – Воздушные силы

В среду 4 января Воздушные силы ВС Украины уничтожили на восточном направлении российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Такие значительные потери украинские защитники нанесли оккупантам всего за пять часов.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram ПС ВСУ. Вражеские воздушные цели приземлились в период с 11.00 до 16.00 часов.

Напомним: в МВД Украины сообщили, что за три дня нового 2023 года подразделения Национальной гвардии самостоятельно и в сотрудничестве с побратимами из других подразделений только в Донецкой области уничтожили 12 российских бронемашин пехоты. Также благодаря нацгвардейцам у врага стало меньше автомобильной техники и беспилотников, которые захватчики использовали для прорыва украинской обороны в Донецкой области.

В общей сложности с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 108,9 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысячи единиц военной техники.

Только за сутки, 3 января, были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3038 танков, 6106 ББМ и 2039 артсистем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с сентября 2022 года ПВО Украины уничтожило около 480 вражеских крылатых ракет и около 460 иранских дронов-камикадзе, которые российская армия запускала по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Работа наших защитников восхищает не только украинцев, но и весь мир;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году украинская система противовоздушной обороны станет еще более сильной и результативной. Этот вопрос обсуждался на 45-м за 2022 год заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!