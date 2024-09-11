На Днепропетровщине прогремел взрыв: вследствие атаки РФ есть погибший и пострадавшие

На Днепропетровщине во время воздушной тревоги днем 11 сентября раздался взрыв. Вследствие российского обстрела погиб 38-летний мужчина.

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Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 11:30 сообщил, что громко было в Каменском районе области. "Взрыв был в Каменском районе. Прошу – до отбоя ничего не выкладываем. Информационная тишина", – написал он в официальном Telegram-канале.

По состоянию на 11:51 Сергей Лысак сообщил, что вследствие вражеской атаки погиб человек, также есть пострадавшие.

"Каменский район… Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших. В области продолжается тревога. Не игнорируйте", – говорится в сообщении.

В 12:41 руководитель ОВА информировал, что в Каменском районе известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее.

Жертвой российского удара оказался 38-летний мужчина, рассказал Лысак и выразил соболезнования близким погибшего.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:01.

В воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Около 11:05 местные СМИ сообщили о звуке взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября армия РФ атаковала Украину 34 средствами воздушного нападения, запустив девять ракет и 25 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили 20 вражеских "Шахедов", еще пять локационно были потеряны на территории Украины.

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