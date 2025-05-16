В дом директора Одесского зоопарка попал российский дрон: появились подробности. Видео

В ночь на 16 мая в Овидиополе Одесской области вражеский дрон попал в частный дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Здание было полностью разрушено в результате взрыва.

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Сам директор чудом не пострадал, но его личные вещи, в частности телефон, сгорели, поэтому сейчас он не имеет связи и не может отвечать на звонки. По этой причине администрация просит отнестись с пониманием к временному отсутствию ответа на звонки, сообщили на Facebook-странице КУ "Одесский зоопарк".

"К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате дом был уничтожен", – заявили в зоопарке.

Отмечается, что сам директор не получил повреждений, но во время удара в доме находились домашние любимцы, которые оказались в опасности. Часть из них исчезла во время атаки или убежала в панике после взрыва.

Работники зоопарка сейчас ведут поиски животных и просят помощи у местных жителей.

"Сейчас продолжаются поиски, и каждая ваша помощь может быть решающей. Если у вас есть какая-либо информация о потерянных животных, пожалуйста, сообщите нам. Спасибо за вашу поддержку и неравнодушие!" – говорится в сообщении.

Дочь Белякова в комментарии "Суспільне" рассказала, что на момент удара, ночью 16 мая, в доме был только ее отец. Он успел выбежать. Однако во время атаки исчезли трое животных – они сбежали, и после атаки их не нашли.

"Мы жили там [в доме] 20 лет... Моя мама разговаривала с ним сейчас, он сказал, что дом полностью сгорел, а он цел, только ноги порезал. Один наш пес ранен осколком, других пока не нашли. Но я не знаю, насколько серьезно. Его уже забрали ветеринары", – рассказала Дарья.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 мая российские войска атаковали ударными дронами Одесскую область. Под ударом оказались два района области: повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, вспыхнули пожары.

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