В Донецке "80 трупов", а "вагнеровцы" сбежали с передовой: оккупант рассказал о значительных потерях РФ в войне. Аудио

Солдаты российской оккупационной армии выражают возмущение действиями собственного командования, практически "помогающего" защитникам Украины прореживать их ряды. В частности, в Донецке большое количество военных собрали в одном здании, чтобы "послушать президента".

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Именно тогда случилась "бавовна", которая унесла жизни по меньшей мере 80 захватчиков. Об этом говорилось в телефонном разговоре россиян, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Они пошли в клуб смотреть этого, президента, нах*й, *бать, и *банули в клуб"", – рассказал оккупант.

Кроме того, по его словам, еще 200 российских захватчиков дезертировали с поля боя в направлении Угледара. Среди них были "зэки" и боевики ЧВК "Вагнер".

"Да, которых из зоны набирали, вот они с***ались", – отметил российский солдат.

Напомним: похожая ситуация произошла в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь, когда были ликвидированы сотни оккупантов. Значительные потери оккупационной армии стали следствием неправильных действий командования. Россияне разместили своих солдат близко к линии фронта в ПТУ, на территории которого также находилась техника и БК.

Захватчиков, вероятно, собрали для просмотра новогоднего поздравления их диктатора, что стало для них роковым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 февраля в оккупированном Донецке произошла мощная "бавовна" – взрыв прогремел в помещении прокуратуры. На месте вспыхнул пожар, оккупанты уже обвинили в ударе ВСУ;

– 11 февраля Донецк также посетила "бавовна". Над Петровским районом города клубился густой черный дым. Случилось это, вероятно, на российском складе с боеприпасами, ведь на видео, кроме комментариев напуганных местных жителей, слышны еще и звуки детонации.

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