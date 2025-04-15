В Донецке оккупант расстрелял четырех "сослуживцев" и скрылся: стало известно, что с ним сделали, когда поймали

В Донецке российский оккупант расстрелял четырех "коллег по службе", но убил лишь троих. Рядовой Деев Александр находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и после преступления решил бежать.

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Инцидент произошел вечером 4 апреля 2025 года на улице 60-летия СССР в доме №26. Стрельбу устроил военнослужащий 120-й артиллерийской бригады ВС РФ (в/ч 59361), дислоцирующейся в городе Юрга. Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье шпиона".

По предварительной информации, около 17:00 рядовой Александр Деев без объяснений и "видимой причины" начал стрелять по своим сослуживцам. В результате трое погибли на месте:

прапорщик Чумашев Павел Викторович;

ефрейтор Самойлов Егор Юрьевич;

рядовой солдат Новиков Саид Фархатович.

Еще один российский военный – Александр Владимирович Северинов – получил огнестрельные ранения, его госпитализировали. Сам нападающий сразу после стрельбы скрылся с места происшествия.

Впоследствии стрелка задержала военная комендатура и ранила его в шею.

"Позже, во время задержания военной комендатурой, Деев получил огнестрельное ранение шеи. Был доставлен в институт неотложной и восстановительной хирургии", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля 2025 года в России впервые вынесли приговор российскому военному за сдачу в плен ВСУ. Младший сержант Роман Иванишин приговорен судом на Сахалине к 15 годам тюрьмы – его признали виновным в сдаче в плен, попытке сдаться, а также дезертирстве. Сам он вины не признал.

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