В Донецке взорвалась подстанция: город обесточен, зато пожар видно издалека. Фото и видео

В оккупированном Донецке поздно вечером 16 ноября наступил "блэкаут". По одной из версий, дроны удачно атаковали местную электроподстанцию, что и вызвало масштабное отключение света.

Без электроснабжения гражданские жители и военнослужащие-захватчики оказались примерно с 22:40 (по Киеву). Telegram-канал Exilenova+ поделился соответствующим видео, снятым очевидцем событий.

По предварительным данным, обесточен весь Донецк. Одновременно с этим жители Макеевки могли наблюдать серьезное возгорание (вероятно, пожар разгорелся на подстанции).

По предварительным данным, была поражена подстанция ПС "Чайкино" (330/220/110/35 кВ). Расположена она между Донецком и Макеевкой.

Местные Telegram-каналы писали, что обесточена почти вся ВОТ Донетчины, начались и перебои с мобильной связью и интернетом. Также пропагандисты сообщали о работе ПВО и взрывах.

Среди городов, которые ощутили "отключение света", были не только Донецк и Макеевка, но также Горловка и Енакиево.

"Горловка обесточена. Прогнозов нет", – заявил так называемый мэр населенного пункта Иван Приходько.

Центр Донецка полностью в темноте:

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 11 ноября на Старобешевской тепловой электростанции, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, вспыхнул масштабный пожар. Станция мощностью около 2300 МВт оказалась под атакой, что повлекло перебои с электроснабжением в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!