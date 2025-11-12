На оккупированной части Донбасса горит Старобешевская ТЭС: в регионе перебои со светом. Фото и видео

Вечером 11 ноября на Старобешевской тепловой электростанции, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, вспыхнул масштабный пожар. Станция мощностью около 2300 МВт оказалась под атакой, что повлекло перебои с электроснабжением в регионе.

Об этом заявили местные Telegram-каналы, которые опубликовали фото и видео с места происшествия. На записях виден момент мощного взрыва, за которым последовала вспышка и пожар. По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет, а оккупационные власти воздерживаются от официальных комментариев.

Реакция и первые данные

Пользователи соцсетей сообщают об исчезновении света в нескольких населенных пунктах на юге оккупированной части Донбасса. После взрыва над территорией ТЭС поднялся густой дым. Местные жители говорят, что слышали серию громких ударов, после чего огонь охватил часть промышленного комплекса.

На данный момент ресурсы оккупантов распространяют противоречивые версии о причине возгорания – от "нарушения техники безопасности" до "удара беспилотника". Никаких подтверждений этих заявлений пока нет.

Энергетическое значение станции

Старобешевская ТЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Она превращает тепловую энергию в электрическую путем сжигания угля для нагрева воды и вращения турбин.

Из-за оккупации Донбасса российские войска используют мощности станции для собственных нужд, однако ее работа в последние годы существенно снизилась.

Оккупанты также обустраивали вблизи ТЭС военные объекты. В ноябре 2023 года на предприятии уже фиксировался взрыв, тогда сообщалось о повреждении оборудования.

Оккупированная зона энергоснабжения

Поселок Старобешево находится под контролем России с 2014 года. Расстояние до линии фронта сейчас составляет около 90 километров.

После отключения оккупированных районов Донбасса от энергосистемы Украины в 2017 году, Старобешевская и Зуевская ТЭС остаются главными источниками электроэнергии для контролируемых Россией территорий. Станция давно эксплуатируется незаконно и остается критической для местного энергоснабжения.

Как писал OBOZ.UA, командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди рассказывал, что уничтожить склад дронов-камикадзе в Донецке помогла кропотливая разведывательная операция, которая длилась несколько месяцев. Тогда в результате удара полностью уничтожен склад БК, склад топлива, пункт предстартовой подготовки БПЛА, повреждены узлы электроснабжения и связи. Когда произошел "хлопок", на территории аэродрома находилось до 1000 единиц дронов и более 1500 единиц боевых частей для беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!