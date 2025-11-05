В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы: сообщают о прилетах. Фото и видео

Вечером в среду, 5 ноября, в оккупированном Донецке было шумно. Поступали сообщения о ракетном ударе, после мощного взрыва вспыхнул пожар.

Об этом писали осинтеры и информировали в местных пабликах. Впоследствии стало известно, что вблизи Донецка был поражен склад с боекомплектом российских захватчиков.

По целям пыталась работать российская ПВО, однако, очевидно, безуспешно.

После попаданий на месте прилета началась детонация, людей призвали не подходить к окнам.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области 2 ноября прогремели мощные взрывы – Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили нефтебазу. Над городом было видно яркое зарево, огонь охватил большую территорию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!