ВСУ поразили нефтебазу во временно оккупированном Шахтерске в Донецкой области: первые подробности. Фото и видео

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области 2 ноября прогремели мощные взрывы – Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили нефтебазу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. Над городом видно яркое зарево, огонь охватил большую территорию.

По данным Telegram-канала Exilenova+, удары нанесли по промышленной зоне, где россияне хранили топливо.

"Только что была поражена нефтебаза в т.о. Шахтерске, Донецкой обл. Шахтерск, еще видео с места событий", – говорится в сообщении. Канал опубликовал ряд видео с места попаданий, на которых видно пламя и слышна серия взрывов.

Свидетели сообщают о серии последовательных взрывов после первых ударов. Вероятно, детонировали топливные резервуары. В городе наблюдался сильный дым и столб пламени, который был виден на несколько километров. Российские пропагандистские ресурсы подтвердили пожар, но традиционно заявили о "работе ПВО".

На данный момент нет официального подтверждения от украинских военных структур, однако подобные удары по тыловым базам оккупантов на Донетчине осуществляются регулярно. Ранее сообщалось об уничтожении складов топлива в Макеевке.

В последние недели украинские Силы обороны активно уничтожают объекты обеспечения российских войск на оккупированных территориях. В частности, в октябре фиксировались удары по нефтебазам в Луганской и Запорожской областях, что существенно усложнило логистику врага. Такие операции имеют целью лишить армию РФ ресурсов для ведения боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в российском Орле после атаки города дронами исчез свет. Там, судя по сообщениям с места, под ударом оказалась местная ТЭЦ.

Также стало известно, что в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20% после украинской кампании дип-забастовок.

