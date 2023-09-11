В Донецке загадочно погиб один из идеологов 'Новороссии' Дубовой: что известно. Фото и видео

В России все уменьшается количество пропагандистов. В Донецке загадочно погиб один из идеологов "Новороссии" Геннадий Дубовой. Также он исполнял роль военного корреспондента для оккупантов.

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О смерти коллаборанта пишут росСМИ. Отмечается, что его сбил неизвестный автомобиль. ДТП произошло в Донецке на пересечении Артема и Шевченко (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вместе с тем известно, что Дубовой воевал против ВСУ еще с 2014-го года. Еще тогда он присоединился к пророссийским сепаратистам. Следовательно, его и называют одним из идеологов "Новороссии".

Кроме того, Дубовой являлся членом организации "Ветераны Новороссии" и "Союза добровольцев Донбасса". Во время боев за Донецкий аэропорт получил ранения.

С начала полномасштабного вторжения он был морпехом-разведчиком и военкором.

А 2 сентября Дубовой официально стал журналистом страны-агрессора.

Как сообщила супруга коллаборанта "депутат" "ДНР" Елена Шишкина, Дубовому торжественно вручили удостоверение "Союза журналистов РФ".

"Эта честь выпала и моему мужу Дубовому Геннадию, журналисту, военкору, первому редактору первой газеты "ДНР". Желаю всему журналистскому сообществу нашей Республики только объективных освещений событий, профессиональных высот и нашей скорейшей Победы!" – выдала предательница.

Впоследствии в сети появилась информация, что Дубового сбил насмерть командир комендантского полка "ДНР" Вячеслав Сниткин.

"Должность позволяла ездить ему не соблюдая правила дорожного движения, чем он постоянно и пользовался. Не останавливался на светофорах и не соблюдал скоростной режим. Сейчас пытается замять дело и уйти от правосудия. Военные крысы его всячески покрывают", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свое время Дубовой был журналистом журнала "Вести. Репортер". Но потом он оказался поклонником террористов. В частности, Дубовой заявлял, что является "личным корреспондентом Моторолы".