В Донецкой области оккупанты деньгами заманивают детей в 'пионерские' организации, а затем держат там угрозами: всплыли подробности

На временно оккупированной части Донецкой области российские захватчики продолжают использовать несовершеннолетних в своих преступных целях. Враг заманивает детей в так называемые пионерские организации, а затем держит там угрозами.

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Чтобы завлечь в свои организации как можно больше людей, оккупанты обещают денежные выплаты. Об этом сообщает Telegram-канал движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Украинцы на временно оккупированных территориях, причастные к образовательной сфере, подтверждают, что практически везде россияне действуют одинаково. Оккупанты поощряют школьников и студентов вступать в разные пророссийские организации и объединения, обещая деньги. За одну серию акций детям предлагают по 1000 рублей.

При этом если ребенок не проявляет достаточно политической активности и "патриотизма", его начинают обвинять в "инакомыслии", угрожать ему и его семье.

Активисты движения сообщают, что выйти из таких организаций в теории возможно. Однако на практике сделать это очень трудно, особенно когда ребенок вступил туда в совсем юном возрасте.

Напомним, российские захватчики продолжают осуществлять на временно оккупированных территориях пропагандистскую деятельность в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность. В Мариуполе в этих целях россияне начали создавать так называемые кадетские классы.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине враг заставляет детей писать письма военным РФ. Такие случаи были зафиксированы в Новой Каховке, Каланчаке и Скадовске.

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